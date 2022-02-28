Народная милиция ДНР: ВСУ минируют Мариуполь и не выпускают мирных жителей

Отряды ВСУ, отступающие в Мариуполь, минируют город и не выпускают оттуда жителей, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, говорить об освобождении города преждевременно.



«Пока рано говорить именно об освобождении Мариуполя, потому что они создали крепость. Те подразделения, которые отступают с линии фронта, уходят в Мариуполь. Людей до сих пор оттуда не выпускают, гражданское население. Они (украинские войска. — Прим. ред.) минируют большую часть города. Поэтому большая сложность, потому что заход в жилые кварталы принесет большие жертвы. Мы не хотим никаких человеческих жертв, поэтому вопрос этот будет идти очень тяжело», — рассказал Басурин 28 февраля в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РИА Новости).