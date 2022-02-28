FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Народная милиция ДНР: ВСУ минируют Мариуполь и не выпускают мирных жителей

8
Печать

Отряды ВСУ, отступающие в Мариуполь, минируют город и не выпускают оттуда жителей, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, говорить об освобождении города преждевременно.

«Пока рано говорить именно об освобождении Мариуполя, потому что они создали крепость. Те подразделения, которые отступают с линии фронта, уходят в Мариуполь. Людей до сих пор оттуда не выпускают, гражданское население. Они (украинские войска. — Прим. ред.) минируют большую часть города. Поэтому большая сложность, потому что заход в жилые кварталы принесет большие жертвы. Мы не хотим никаких человеческих жертв, поэтому вопрос этот будет идти очень тяжело», — рассказал Басурин 28 февраля в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РИА Новости).

По его словам, украинские военные держат мирных жителей в заложниках, поскольку «боятся отвечать за преступления, которые совершили против населения не только Донбасса, но и Украины».

«Поэтому будет идти очень тяжело. Это будет переговорный процесс, будем убеждать, чтобы они сложили оружие. И люди, которые там живут, не должны отвечать за их преступления», — сказал Басурин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что попал под обстрел в Павлополе, в 30 километрах от центра Мариуполя, но не пострадал.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Akabos
Как-то по кругу новости - следующая стадия: распятие?!
nuga
Путин опередил на сутки вторжение всу в Донбасс.Националисты с ядерной бомбой из рук Зеленского,это недопустимо. Они свое население минируют ,как видим,Одессу помним.Все правильно власть сделала.Ради мира и безопасности россиян,украинцев- нациков с гранатой ядерной только обезвреживать и не иначе.
Malyshev73
Нет войне. Отберите у путина ядерный чемодан
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний