FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -1
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Житель Петербурга сменил больничную палату на камеру после нападения с ножом на соседа в Мариинской больнице

0
Печать

Куйбышевский суд Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Аяза Наби Гасанова, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, мужчина нанес два удара ножом 25 февраля соседу по палате на терапевтическом отделении Мариинской больницы, сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба судов.

Гасанову было предъявлено обвинение, вину он признал и в содеянном раскаялся.

«Фонтанка» писала, что 82-летний петербуржец получил два ножевых ранения в день, когда его только привезли в стационар. По предварительной версии, у него произошел конфликт с соседом, который предложил помочь с капельницей, но пенсионер якобы грубо ему ответил. У правоохранительных органов также есть предложение, что Гасанов, который ранее был судим за убийство, несколько раз проходил лечение в Мариинской больнице и был фактически бездомным, не хотел возвращаться на улицу.

Его защитник на заседании просил учесть, что Гасанова освободили раньше отбытого срока из-за заболевания, препятствующего его содержанию под стражей. Однако суд принял решение поместить мужчину в следственный изолятор, как минимум до 24 апреля.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний