Житель Петербурга сменил больничную палату на камеру после нападения с ножом на соседа в Мариинской больнице

Куйбышевский суд Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Аяза Наби Гасанова, обвиняемого в убийстве.



По версии следствия, мужчина нанес два удара ножом 25 февраля соседу по палате на терапевтическом отделении Мариинской больницы, сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба судов.



Гасанову было предъявлено обвинение, вину он признал и в содеянном раскаялся.



«Фонтанка» писала, что 82-летний петербуржец получил два ножевых ранения в день, когда его только привезли в стационар. По предварительной версии, у него произошел конфликт с соседом, который предложил помочь с капельницей, но пенсионер якобы грубо ему ответил. У правоохранительных органов также есть предложение, что Гасанов, который ранее был судим за убийство, несколько раз проходил лечение в Мариинской больнице и был фактически бездомным, не хотел возвращаться на улицу.

