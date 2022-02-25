Конфликт из-за капельницы или страх улицы. Стали известны подробности убийства в Мариинской больнице

Пенсионера привезли в стационар на Литейном проспекте около четырех утра, стало известно «Фонтанке» 25 февраля. В палате уже лежал 47-летний мужчина с хроническими проблемами с сердцем. Он, по предварительной информации, этой зимой уже несколько раз попадал в больницу. Пациент имеет, как сообщал СК Петербурга, богатое криминальное прошлое — судим за убийство и преступление, связанное с наркотиками. По факту является бездомным.



82-летнему мужчине поставили капельницу. Дальнейшее сотрудники правоохранительных органов знают со слов его соседа. Он якобы предложил новоприбывшему помощь с корректировкой работы капельницы, но был грубо и даже матерно отправлен заниматься своими делами. Такого отношения мужчина не стерпел, вытащил нож, который пронес в вещах, и дважды ударил пожилого мужчину. Тот скончался от полученных ран.

