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Конфликт из-за капельницы или страх улицы. Стали известны подробности убийства в Мариинской больнице

Следственный комитет и уголовный розыск Центрального района с раннего утра восстанавливают хронологию событий, которые привели к убийству 82-летнего пациента Мариинской больницы.

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Пенсионера привезли в стационар на Литейном проспекте около четырех утра, стало известно «Фонтанке» 25 февраля. В палате уже лежал 47-летний мужчина с хроническими проблемами с сердцем. Он, по предварительной информации, этой зимой уже несколько раз попадал в больницу. Пациент имеет, как сообщал СК Петербурга, богатое криминальное прошлое — судим за убийство и преступление, связанное с наркотиками. По факту является бездомным.

82-летнему мужчине поставили капельницу. Дальнейшее сотрудники правоохранительных органов знают со слов его соседа. Он якобы предложил новоприбывшему помощь с корректировкой работы капельницы, но был грубо и даже матерно отправлен заниматься своими делами. Такого отношения мужчина не стерпел, вытащил нож, который пронес в вещах, и дважды ударил пожилого мужчину. Тот скончался от полученных ран.

К приезду сотрудников вневедомственной охраны подозреваемый сидел в палате, сопротивления не оказывал.

В правоохранительных органах полагают, что грубость соседа — лишь повод к агрессии. На самом деле — мужчина просто снова не хотел оказаться на улице, так как врачи готовили его к выписке.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

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Комментарии (7)

267081996
на украину, пусть минные поля разминирует...
PapaKarlo
Поведение криминальных рецидивистов непредсказуемо. Если он почти всю жизнь провел за решеткой, свобода ему не нужна. На свободе нужно работать или где-то в Ночлежке пребывать. А в тюрьме все по распорядку дня: сон подъем завтрак обед ужин. И все это даром...
126745288
та может придушить его надо было? че в тюрьму то
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