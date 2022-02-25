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В палате Мариинской больницы пациент дважды ударил ножом соседа

СК Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после ЧП в палате стационара в центре Петербурга.

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Заявку в правоохранительные органы сотрудники Мариинской больницы сделали около пяти утра, после того как услышали крики из палаты на терапевтическом отделении, стало известно «Фонтанке» 25 февраля.

Сотрудники вневедомственной охраны скрутили 47-летнего пациента, который в ходе ссоры с 82-летним соседом дважды ударил его ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался.

Задержанного передали в руки полиции.

Как сообщает СК Петербурга, ранее он был судим за убийство и незаконный оборот наркотиков. Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и его аресте.

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Комментарии (5)

Zet
Храпел небось дед...
Безработный из Твери
Могу заверить, что национальность нападавшего не просто так не указывают. Он очередной оглы.
Zloi_prohozhiy
не надо было это 47-летнее ко-ко-ко с таким послужным списком вообще лечить
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