В палате Мариинской больницы пациент дважды ударил ножом соседа

Заявку в правоохранительные органы сотрудники Мариинской больницы сделали около пяти утра, после того как услышали крики из палаты на терапевтическом отделении, стало известно «Фонтанке» 25 февраля.



Сотрудники вневедомственной охраны скрутили 47-летнего пациента, который в ходе ссоры с 82-летним соседом дважды ударил его ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался.



Задержанного передали в руки полиции.



Как сообщает СК Петербурга, ранее он был судим за убийство и незаконный оборот наркотиков. Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и его аресте.

