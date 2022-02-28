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Боевые действия на Украине

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Глава ДНР Пушилин заявил о приостановке всеобщей мобилизации в республике

В Донецкой народной республике приостановили всеобщую мобилизацию, проинформировал её глава Денис Пушилин.

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«Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» 28 февраля.

Новость дополняется.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. О последних событиях, связанных с ситуацией на Украине, читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Dimitry Antonov
Почему, через дефис или запятую, не упоминается его партийная принадлежность?
274428684
Не смогли повторить
Sergey_K
Ну или она провалена. Потому продолжение просто бессмысленно.
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