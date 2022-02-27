СМИ: Российско-украинские переговоры до сих пор не начались

Как сообщает, в частности, 27 февраля РИА Новости со ссылкой на источники белорусских журналистов, российско-украинские переговоры пока не начались и «начнутся ещё нескоро». А близкий к организации переговоров белорусский политолог сказал агентству, что украинская делегация будет небольшой, до 5 человек, и пока еще не доехала на место встречи.



Ранее «Фонтанка» писала, что на переговоры поехали от Украины замглавы МИД Николай Точицкий и помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский — от России.

