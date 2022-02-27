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СМИ: Российско-украинские переговоры до сих пор не начались

Объявленная встреча российской и украинской делегаций на приграничной территории в Белоруссии для того, чтобы обсудить условия урегулирования конфликта между странами, до сих пор не началась, пишут СМИ.

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Как сообщает, в частности, 27 февраля РИА Новости со ссылкой на источники белорусских журналистов, российско-украинские переговоры пока не начались и «начнутся ещё нескоро». А близкий к организации переговоров белорусский политолог сказал агентству, что украинская делегация будет небольшой, до 5 человек, и пока еще не доехала на место встречи.

Ранее «Фонтанка» писала, что на переговоры поехали от Украины замглавы МИД Николай Точицкий и помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский — от России.

Президент Украины Владимир Зеленский после объявления о переговорах прямо заявил, что не верит в них, но сказал: «Пусть попробуют».

«Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никаких сомнений, что я как президент не пытался остановить войну, когда был, пусть и маленький, но всё же шанс», — объяснил Зеленский.

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Комментарии (17)

Elena A
В Польшу заехали по дороге по делам, если не забудут к утру подъедут, может быть
nuga
тянет время,наши простофили
Денеб
"Носком правой ноги вы давите окурок, вот так." А теперь давим окурок все вместе!
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