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Российская сторона сообщает, что украинцы все-таки летят к ним в Гомель на переговоры

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Глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона подтвердила данные о намерении провести переговоры с Россией. Чуть раньше белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил телеграм-каналу пресс-центра Республики Беларусь о том, что украинская делегация все-таки едет в Гомель на переговоры с российской стороной.

О том, что 27 февраля в Гомель украинская делегация не поедет, несколькими часами ранее сказал президент Владимир Зеленский — украинскую власть не устроила страна, выбранная для переговоров. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что именно украинская сторона выбрала Гомель для их проведения. Ранее российская делегации обозначила время ожидания — до 15:00. По истечении этого срока СМИ сообщили, что и российская, и украинская делегации выехали на переговоры в Гомель.

Журналисты также цитируют пресс-секретаря белорусского лидера Александра Лукашенко — он заявил, что после разговора с Зеленским Лукашенко позвонил Путину и попросил перенести время переговоров, Путин согласился.

Обновление в 16:06 — украинские СМИ сообщили, что на переговоры едет замглавы МИД Украины Николай Точицкий.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

Artem_9
Этот Точицкий интересно адекватный? или такой же как кулеба иностранных дел?
КарабасСПб
Я так понимаю теперь Путин будет просить Зеленского о мире? Украину захватить не смог. Зеленский капитуляцию не подпишет.
07A
Зеля собой не управляет, нацики держат его в плену! Что скажут, то и делает! Семья в заложниках, много не покомандуешь!
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