Российская сторона сообщает, что украинцы все-таки летят к ним в Гомель на переговоры

Глава делегации России на переговорах с Украиной, помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона подтвердила данные о намерении провести переговоры с Россией. Чуть раньше белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил телеграм-каналу пресс-центра Республики Беларусь о том, что украинская делегация все-таки едет в Гомель на переговоры с российской стороной.



О том, что 27 февраля в Гомель украинская делегация не поедет, несколькими часами ранее сказал президент Владимир Зеленский — украинскую власть не устроила страна, выбранная для переговоров. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что именно украинская сторона выбрала Гомель для их проведения. Ранее российская делегации обозначила время ожидания — до 15:00. По истечении этого срока СМИ сообщили, что и российская, и украинская делегации выехали на переговоры в Гомель.