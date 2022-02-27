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Павел Дуров не будет отключать Telegram из-за конфликта: его об этом попросили

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Создатель Telegram Павел Дуров 27 февраля пообещал не приостанавливать работу мессенджера в России и Украине на период конфликта, что допускал ранее.

«Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них — единственный источник информации, — рассказал он. — В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры».

При этом Дуров обратился к пользователям с просьбой перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах «в этот непростой период».

Ранее он отмечал, что «Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями». И предполагал, что «в случае эскалации ситуации», работа Telegram-каналов в вовлеченных в конфликт странах может быть частично или полностью ограничена.

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Комментарии (3)

Ruth D. Armstead
Серьезно?))) Честное слово - ну совсем ни за кого не считают...
Прям обидно стало.
ssr
А им ещё пользуется?
Главный коньячный мастер
Тов.Майор умеет находить правильные аргументы! :)
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