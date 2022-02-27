Павел Дуров не будет отключать Telegram из-за конфликта: его об этом попросили

Создатель Telegram Павел Дуров 27 февраля пообещал не приостанавливать работу мессенджера в России и Украине на период конфликта, что допускал ранее.

«Множество пользователей обратилось к нам с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как мы для них — единственный источник информации, — рассказал он. — В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры».

При этом Дуров обратился к пользователям с просьбой перепроверять и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах «в этот непростой период».