Дуров допустил, что придется отключить Telegram-каналы в России и на Украине

Дуров в своем канале 27 февраля призвал пользователей из России и Украины с сомнением относиться «к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время». Он отметил, что у администраторов мессенджера нет физической возможности проверять все публикации.



«Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта», — пригрозил основатель мессенджера.