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Дуров допустил, что придется отключить Telegram-каналы в России и на Украине

Основатель Telegram Павел Дуров отметил выросшее количество непроверенной информации о ситуации в России и на Украине, которая исходит из каналов мессенджера.

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Дуров в своем канале 27 февраля призвал пользователей из России и Украины с сомнением относиться «к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время». Он отметил, что у администраторов мессенджера нет физической возможности проверять все публикации.

«Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта», — пригрозил основатель мессенджера.

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Комментарии (11)

pavas
По логике Дурова, в воюющих странах нужно отключать все соцсети, телевидение, не печатать газеты - ведь это всё может использоваться для враждебных вбросов. Обычные бумажные письма - тоже запретить, дезинформация одна.
07A
И "Комсомольская правда" прекратит выпуски в этих двух странах!
Главный коньячный мастер
Ай-яй-яй.. Русский мессенджер! Пора обратно Жарова главой комнадзора ставить..
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