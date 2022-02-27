Финляндия отправляет Украине жилеты, шлемы, военное и медицинское оборудование

«Правительство также выдало Эстонии лицензию на реэкспорт полевых орудий и боеприпасов к ним, приобретенных в Финляндии для реэкспорта на Украину», — цитирует РИА Новости 27 февраля сообщение кабинета министров Финляндии.
Кроме того, из Финляндии на Украину направят 2000 пуленепробиваемых жилетов, 2000 композитных шлемов, 100 носилок и два военных госпиталя.
В сообщении кабмина также содержится «решительное осуждение» военных действий на Украине и поддержка «независимости, суверенитета, самоопределения и территориальной целостности» этой страны.
На этой неделе Финляндия уже приняла решения о предоставлении финансовой помощи Украине в 14 млн евро (8,2 млн евро — гуманитарная помощь, а 5,8 млн евро — средства на развитие сотрудничества). На следующей — направит гуманитарную материальную помощь через механизм гражданской защиты ЕС. Это прежде всего медицинское оборудование и «дополнительная материальная помощь», которая сейчас собирается.