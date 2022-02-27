FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -2
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Финляндия отправляет Украине жилеты, шлемы, военное и медицинское оборудование

Финляндия приняла решение о поставке на Украину военного оборудования и гуманитарной помощи. Страна поддержала также Высокого представителя ЕС, предложившего использовать Европейский фонд мира в качестве помощи Украине — военной техники тоже.

32
Печать

«Правительство также выдало Эстонии лицензию на реэкспорт полевых орудий и боеприпасов к ним, приобретенных в Финляндии для реэкспорта на Украину», — цитирует РИА Новости 27 февраля сообщение кабинета министров Финляндии.

Кроме того, из Финляндии на Украину направят 2000 пуленепробиваемых жилетов, 2000 композитных шлемов, 100 носилок и два военных госпиталя.

В сообщении кабмина также содержится «решительное осуждение» военных действий на Украине и поддержка «независимости, суверенитета, самоопределения и территориальной целостности» этой страны.

На этой неделе Финляндия уже приняла решения о предоставлении финансовой помощи Украине в 14 млн евро (8,2 млн евро — гуманитарная помощь, а 5,8 млн евро — средства на развитие сотрудничества). На следующей — направит гуманитарную материальную помощь через механизм гражданской защиты ЕС. Это прежде всего медицинское оборудование и «дополнительная материальная помощь», которая сейчас собирается.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (32)

killbeachtrash
Постукивая дужками очков... как там с "цинковыми гробами" юююцинка хватает ?
ssr
Близко опять к Ленинграду)))
MinimumLaw
Интересно. Над Украиной закрытое воздушное пространство... Морем? Или подземный ход из Польши с Румынией рыть будут?
Но в целом идея более чем правильная. Гуманитарная катастрофа там на носу. Если исключить военную составляющую то дело совершенно точно благое. По совести как в Донецк и Луганск - гуманитарный груз. Под жестким контролем. Симметрично - значит симметрично.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний