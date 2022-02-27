Минобороны России обвинило Украину в использовании запрещенных боеприпасов с фосфором под Киевом

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские военные начали использовать запрещенные боеприпасы с фосфором в пригороде Киева.
«Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск вооруженных сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель. Ими используются 122 миллиметровые снаряды к гаубицам», — заявил 27 февраля на брифинге Конашенков.
Также, по его словам, используются гаубицы Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град», еще советского производства, применение которых запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.
Тем временем украинская и российская делегации встретятся на берегу Припяти для переговоров.