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Минобороны России обвинило Украину в использовании запрещенных боеприпасов с фосфором под Киевом

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские военные начали использовать запрещенные боеприпасы с фосфором в пригороде Киева.

«Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск вооруженных сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель. Ими используются 122 миллиметровые снаряды к гаубицам», — заявил 27 февраля на брифинге Конашенков.

Также, по его словам, используются гаубицы Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град», еще советского производства, применение которых запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.

Тем временем украинская и российская делегации встретятся на берегу Припяти для переговоров.

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Комментарии (14)

Джеко
Это формнннте безобразие! Почти как грабить бедную вдову
.
263784231
Наши всё в детский сад с нацистами играют. Послушайте умного человека: Рамзан Ахматович - ваш выход...
nuga
Это вам не Скрипали,тут другое.
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