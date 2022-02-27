Премьер-министр Израиля предложил Путину посредничество в переговорном процессе с Украиной

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили ситуацию на Украине и ход специальной военной операции по защите Донбасса.
По инициативе израильской стороны 27 февраля состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Нафтали Беннета. Как сообщает МИД России в своем телеграм-канале, Владимир Путин проинформировал израильского коллегу о том, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева. Однако власти Украины проявляют непоследовательность и не воспользовались этой возможностью. К трем часам дня отведенное Москвой время на ответ Киеву истекло.
Нафтали Беннет предложил посреднические услуги Израиля для приостановки военных действий. Лидеры государств договорились продолжить двусторонние российско-израильские контакты на различных уровнях.
Российская делегация ожидала переговоров с Украиной в Гомеле, по словам Дмитрия Пескова, этот город предложил Киев для переговорной встречи. В офисе Владимира Зеленского от нее отказались — заявили, что не хотят встречаться на территории Белоруссии.