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Премьер-министр Израиля предложил Путину посредничество в переговорном процессе с Украиной

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Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили ситуацию на Украине и ход специальной военной операции по защите Донбасса.

По инициативе израильской стороны 27 февраля состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Нафтали Беннета. Как сообщает МИД России в своем телеграм-канале, Владимир Путин проинформировал израильского коллегу о том, что российская делегация находится в белорусском городе Гомеле и готова к переговорам с представителями Киева. Однако власти Украины проявляют непоследовательность и не воспользовались этой возможностью. К трем часам дня отведенное Москвой время на ответ Киеву истекло.

Нафтали Беннет предложил посреднические услуги Израиля для приостановки военных действий. Лидеры государств договорились продолжить двусторонние российско-израильские контакты на различных уровнях.

Российская делегация ожидала переговоров с Украиной в Гомеле, по словам Дмитрия Пескова, этот город предложил Киев для переговорной встречи. В офисе Владимира Зеленского от нее отказались — заявили, что не хотят встречаться на территории Белоруссии.

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Комментарии (12)

Милая +
Надеюсь, в этот раз переговоры состоятся и пройдут успешно.
hal9000
Они опять откажутся
..мол почему когда зеленый звонил израиль не согласился а когда путин похвонил израиль согласился?!..ну ч о за цирк??..люди гибнут..о каких сейчас можно говорить амбициях??..а почему МИД этим не занимается..для чего мид вообще нужен..тереть влпросы кому кинуть трубу а кому нет...и ходить перед камерой в пиджаке тройке??
Эд Хэммет
Турция закрыла проливы для военных кораблей России. Это значит, что базы в Сирии снабжать станет гораздо сложнее. Сомнительно, чтобы военные базы России в Сирии сохранились в нынешнем виде, допустим, через год.
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