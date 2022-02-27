«Разве можно в 21 веке решать подобные проблемы «военными операциями» против братского народа». Данила Козловский обратился к Путину

Пост Козловский опубликовал в Instagram и уточнил, что делает это не ради «хайпа или, Боже упаси, желания ещё больше разжечь пожар агрессии», а потому что «болит». Он также ответил на вопрос о том, «где ты был все эти восемь лет»: «Не знаю..Не видел, не понимал или не хотел видеть и понимать..был равнодушен, интересовался исключительно своей жизнью, когда надо было всеми способами призывать к разуму и миру. Наивно полагал, что все это закончится и там уж наверху точно договорятся, ведь умные люди сидят. Не допустят войны (орфография и пунктуация авторская. — Прим. ред. )».

Он отметил, что ему стыдно, в том числе за себя и молчание, но, по мнению Козловского, насилие не может принести мир. «Разве можно в 21 веке, в это расшатанное и взнервленное ковидом и прочими конфликтами, время, решать подобные проблемы «военными операциями» против братского народа. Ведь почему многие так ошиблись в своих прогнозах? Только потому, что это совершено невозможно было представить. Что Харьков, Киев и другие прекрасные города будут звучать в военной хронике, а наши украинские друзья в телефонных разговорах будут потерянно спрашивать «почему», а мы что то мямлить нечленораздельное в ответ», — написал актер.

Он обратился к Путину с репликой о том, что только в его силах остановить «эту страшную беду». «И мы не «те граждане, которые против», как говорит один из высокопоставленных чиновников, а мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя. Меня зовут Данила Козловский и я против войны».

Сотни актеров, музыкантов и художников высказались против военной операции на Украине. Под коллективными обращениями подписываются врачи, учителя, журналисты и другие профессиональные сообщества.