Председатель Госдумы Володин заявил, что Зеленский может потерять Украину

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал 27 февраля в телеграм-канале сообщение, в котором заявил, что «одна из ошибок Зеленского, которая привела к трагическим последствиям, — нежелание садиться за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР».
Володин также выразил мнение, что сегодня глава украинского государства «под разными предлогами уходит» от переговоров с Россией, предложившей встретиться в Гомеле.
Председатель российской Госдумы предположил, что «длящийся конфликт нужен и выгоден США», в то время как в интересах граждан Украины — переговоры, для которых глава государства должен искать любую возможность.
«Зеленскому мир не нужен, — сделал вывод Володин. — Последствия очевидны. Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину».
Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему не считает возможным ведение мирных переговоров в Белоруссии. Он заявил, что украинская сторона хочет мира и хочет встречаться с российской стороной — но только в той стране, «с территории которой не летят ракеты».