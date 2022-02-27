Председатель Госдумы Володин заявил, что Зеленский может потерять Украину

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал 27 февраля в телеграм-канале сообщение, в котором заявил, что «одна из ошибок Зеленского, которая привела к трагическим последствиям, — нежелание садиться за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР».



Володин также выразил мнение, что сегодня глава украинского государства «под разными предлогами уходит» от переговоров с Россией, предложившей встретиться в Гомеле.



Председатель российской Госдумы предположил, что «длящийся конфликт нужен и выгоден США», в то время как в интересах граждан Украины — переговоры, для которых глава государства должен искать любую возможность.

