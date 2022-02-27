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Председатель Госдумы Володин заявил, что Зеленский может потерять Украину

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал 27 февраля в телеграм-канале сообщение, в котором заявил, что «одна из ошибок Зеленского, которая привела к трагическим последствиям, — нежелание садиться за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР».

Володин также выразил мнение, что сегодня глава украинского государства «под разными предлогами уходит» от переговоров с Россией, предложившей встретиться в Гомеле.

Председатель российской Госдумы предположил, что «длящийся конфликт нужен и выгоден США», в то время как в интересах граждан Украины — переговоры, для которых глава государства должен искать любую возможность.

«Зеленскому мир не нужен, — сделал вывод Володин. — Последствия очевидны. Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину».

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему не считает возможным ведение мирных переговоров в Белоруссии. Он заявил, что украинская сторона хочет мира и хочет встречаться с российской стороной — но только в той стране, «с территории которой не летят ракеты».

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Комментарии (11)

McGillavry
А мы все рискуем потерять всё. Вообще всё, включая наши теперь никому не нужные жизни. И никто к нам не придёт на помощь, и никто нас больше не поддержит.
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Кто в здравом уме поедет на переговоры в Беларусь. Она уже давно и полностью себя дискредетировала. Этакая Россия в миниатюре
iAm2Cool
Распад СССР мое поколение уже посмотрело вживую, походу начинается вторая серия. Не хотел я смотреть и это кино лично, но за меня уже все решили :(
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