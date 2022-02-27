Владимир Зеленский объяснил, почему переговоры с Россией в Минске невозможны

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к белорусам по поводу референдума в их стране 27 февраля объяснил, почему не считает возможными переговоры в Минске.

«Если с вашей территории не было бы агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, вашем городе, — сказал он. — Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске, мы много раз встречались. Так просто правильно, так правдиво — именно так, по-соседски разговаривать нам».

Украинский президент подчеркнул, что площадками для встречи с российской стороной могут быть другие города.