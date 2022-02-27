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Владимир Зеленский объяснил, почему переговоры с Россией в Минске невозможны

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Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к белорусам по поводу референдума в их стране 27 февраля объяснил, почему не считает возможными переговоры в Минске.

«Если с вашей территории не было бы агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, вашем городе, — сказал он. — Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске, мы много раз встречались. Так просто правильно, так правдиво — именно так, по-соседски разговаривать нам».

Украинский президент подчеркнул, что площадками для встречи с российской стороной могут быть другие города.

«Конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны: Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне, — сказал Зеленский. — Да и любой другой город нам подходит — в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну».

Ранее стало известно, что утром 27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: российская делегация прибыла в Минск для переговоров с украинцами.

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Комментарии (66)

X-кот
Граждане БОТЫ. Ну поменяйте уже пластинку про 8 лет. Уже большинство, которые ЛЮДИ, которым 8 лет царские пропагандоны всех РОССИЙСКИХ центральных каналов загаживали мозг ненавистью к Украине, и одновременно царь финансировал и кормил бандформирования Гиркина- Пушилина и снабжал их оружием, чтоб они в свою очередь бомбили и убивали украинцев,- они все яснее и яснее понимают, что к чему. Начинайте про то то, что армия и народ Украины несут гиганские потери, а вот наши матери и жены сейчас молятся за здоровье своих уже мертвых детей и мужей, потому что военные преступники скрывают всё
Piter4452
Они 8 лет вели переговоры, врали, а мирные люди гибли. У Украины только один путь: полная, безоговорочная капитуляция-демилитаризация-денацификация-нейтральный статус.
altnec
Ясен пень, теперь на каждый рейс найдется свой ПЗРК.
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