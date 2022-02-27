Владимир Зеленский объяснил, почему переговоры с Россией в Минске невозможны

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к белорусам по поводу референдума в их стране 27 февраля объяснил, почему не считает возможными переговоры в Минске.
«Если с вашей территории не было бы агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, вашем городе, — сказал он. — Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске, мы много раз встречались. Так просто правильно, так правдиво — именно так, по-соседски разговаривать нам».
Украинский президент подчеркнул, что площадками для встречи с российской стороной могут быть другие города.
«Конечно же, мы хотим мира, мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны: Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это все мы предложили российской стороне, — сказал Зеленский. — Да и любой другой город нам подходит — в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну».
Ранее стало известно, что утром 27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: российская делегация прибыла в Минск для переговоров с украинцами.