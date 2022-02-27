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Песков: Российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавляет Мединский, скоро он сделает заявление

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Российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова 27 февраля сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, в ближайшее время Мединский сделает соответствующее заявление.

Ранее «Фонтанка» писала, что российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами и готова начать их в Гомеле. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что переговоры с Россией на территории Белоруссии невозможны и объяснил почему.

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Комментарии (32)

rednicks
Судя по всему идиотов наверху всё меньше и меньше, а этот дурён, но зато отчаян.
Редиcка
И о чем там можно было договариваться? О размере либенсраум для России?
AP-SPb
Не очень только понятно зачем это шоу... Начинать думать о переговорах нужно только когда о них будут долго уговаривать, а не заранее. А пока получается какой-то политический онанизм.
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