Песков: Российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавляет Мединский, скоро он сделает заявление

Российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова 27 февраля сообщает ТАСС.



По словам представителя Кремля, в ближайшее время Мединский сделает соответствующее заявление.



Ранее «Фонтанка» писала, что российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами и готова начать их в Гомеле. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что переговоры с Россией на территории Белоруссии невозможны и объяснил почему.

