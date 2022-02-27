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Глава администрации Харькова сообщил, что российские военные вошли в центр города

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Глава Харьковской гособладминистрации Олег Синегубов утром 27 февраля опубликовал на своей официальной странице в Facebook и в телеграм-канале пост, в котором сообщил, что российская легкая техника прорвалась в Харьков — в том числе в центр города. Он также призвал жителей не выходить на улицы и не покидать укрытий.

В соцсетях утром воскресенья появилось много видеозаписей движения военной техники по улицам украинского города, в том числе кадры со стрельбой.

В утреннем сообщении Минобороны РФ 27 февраля отмечалось, что российскими войсками блокированы Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном.

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