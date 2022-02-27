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Минтранс Финляндии готовится закрыть небо для россиян

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Воздушное пространство Финляндии может быть закрыто для российских авиаперевозчиков. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций страны Тимо Харакка на странице чиновник в социальной сети twitter.com.

«Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для движения российской авиации», – говорится в сообщении, опубликованном в ночь на 27 февраля.

Напомним, что стран, закрывших небо для российских авиакомпаний уже больше десятка. Карта, которую ранее публиковала «Фонтанка», меняется постоянно. Росавиация, в ответ на ограничения, вводит свои.

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Комментарии (6)

Set78
И аренду территорий разорвем с ними:) ой, у финнов же много, в тч Сортавала)
264867481
Пока турки остаются
Set78
И?) финны зажратые точно готовы?) я могу понять наших малолеток, но…
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