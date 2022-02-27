Минтранс Финляндии готовится закрыть небо для россиян

Воздушное пространство Финляндии может быть закрыто для российских авиаперевозчиков. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций страны Тимо Харакка на странице чиновник в социальной сети twitter.com.



«Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для движения российской авиации», – говорится в сообщении, опубликованном в ночь на 27 февраля.



Напомним, что стран, закрывших небо для российских авиакомпаний уже больше десятка. Карта, которую ранее публиковала «Фонтанка», меняется постоянно. Росавиация, в ответ на ограничения, вводит свои.

