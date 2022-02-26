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Германия отключит свой телескоп на совместной с Россией орбитальной обсерватории «Спектр-РГ»

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Германия уведомила Россию, что отключит свой телескоп – один из двух на совместном проекте двух стран, орбитальной обсерватории «Спектр-РГ». Об этом 26 февраля рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

«Спектр-РГ» совместный проект «Роскосмоса» и Германского центра авиации и космонавтики DLR. «РГ» – это Рентген-Гамма. Предполагается, что обсерватория выстроит полную карту Вселенной в рентгеновском диапазоне определенных энергий.

Телескоп был запущен в небо в 2019 году, предыдущий Россия запускала еще в 2011 году. «Спектр-РГ» должен проработать 6,5 лет.

В 2021 году этой обсерваторией как одной из лучших хвастался астроном Кирилл «Астродед» Масленников. Он подробно рассказывал о проекте.

Также глава госкорпорации заверил: комплектующие для спутников, которые не производит сама Россия и поставки которых ограничат санкции, будут закупаться у Китая.

«Производить все невозможно. Но мир не без добрых людей, у нас есть прекрасные отношения с Китайской народной республикой, которой мы помогаем, помогли ей по лунной программе... Мы решим эти проблемы. То, чего мы сами не производим, мы купим у наших китайских коллег, они достаточно развиты сейчас в данной сфере», – приводит агентство слова Рогозина.

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Комментарии (5)

VKuser17048399
Родоначальники нацизма на могут простить нам борьбу с нацизмам на Украине.
Денеб
"....комплектующие для спутников, которые не производит сама Россия и поставки которых ограничат санкции, будут закупаться у Китая."... Ага! На АлиЭкспресс! Пусть мировой изгой знает своё место........
Yuri_SPb
Тогда этот спутник станет просто мусором, начинка вся ведь немецкая.
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