Германия отключит свой телескоп на совместной с Россией орбитальной обсерватории «Спектр-РГ»

Германия уведомила Россию, что отключит свой телескоп – один из двух на совместном проекте двух стран, орбитальной обсерватории «Спектр-РГ». Об этом 26 февраля рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.



«Спектр-РГ» совместный проект «Роскосмоса» и Германского центра авиации и космонавтики DLR. «РГ» – это Рентген-Гамма. Предполагается, что обсерватория выстроит полную карту Вселенной в рентгеновском диапазоне определенных энергий.

Телескоп был запущен в небо в 2019 году, предыдущий Россия запускала еще в 2011 году. «Спектр-РГ» должен проработать 6,5 лет.