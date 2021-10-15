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Астроном расскажет, что обнаружила лучшая рентгеновская обсерватория

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Космические державы друг на дружку ревниво косятся, но вот орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» — совместный проект Роскосмоса и Германского центра авиации и космонавтики DLR. И НАСА поучаствовало. 21 октября в Лектории РАН о проекте расскажет Кирилл Львович «Астродед» Масленников. Лекция бесплатная, 12+

Телескопы орбитальной астрофизической обсерватории Спектр-РГ: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/EROSITA" title="EROSITA" class="io-leave-page _" target="_blank">eROSITA</a> - большие зеркала слева в
Телескопы орбитальной астрофизической обсерватории Спектр-РГ: eROSITA - большие зеркала слева вФото: DLR German Aerospace Center, Википедия
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«РГ» — это Рентген-Гамма. Обсерватория должна выстроить полную карту Вселенной в рентгеновском диапазоне определенных энергий. Наша доля — рентгеновский телескоп ART-XC. Его сделали в Институте космических исследований РАН и ВНИИ экспериментальной физики. В этой нашей доле есть доля американская: зеркала для телескопа разрабатывали в Космическом центре Маршалла НАСА. Наш телескоп работает в жестком рентгеновском диапазоне. Немецкая часть — телескоп eROSITA, он работает в мягком рентгеновском диапазоне. Слово «Гамма» в названии обсерватории — так скажем, дань памяти. Изначально хотели на аппарате разместить и детектор гамма-всплесков, но потом передумали — а ART-XC и так какие-то всплески фиксирует.

Считается, что лучше рентгеновской обсерватории, чем «Спектр-РГ», не будет еще лет десять. Почему, а также что уже ей удалось за 2 года обнаружить, расскажет старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Кирилл Масленников. Эта лекция — одно из событий Всероссийского фестиваля Nauka 0+. Подробности — на страничке Лектория РАН во «ВКонтакте». Начало в 19.00.

Александра Шеромова

Телескопы орбитальной астрофизической обсерватории Спектр-РГ: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/EROSITA" title="EROSITA" class="io-leave-page _" target="_blank">eROSITA</a> - большие зеркала слева в
Телескопы орбитальной астрофизической обсерватории Спектр-РГ: eROSITA - большие зеркала слева вФото: DLR German Aerospace Center, Википедия

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