Астроном расскажет, что обнаружила лучшая рентгеновская обсерватория

Космические державы друг на дружку ревниво косятся, но вот орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» — совместный проект Роскосмоса и Германского центра авиации и космонавтики DLR. И НАСА поучаствовало. 21 октября в Лектории РАН о проекте расскажет Кирилл Львович «Астродед» Масленников. Лекция бесплатная, 12+
«РГ» — это Рентген-Гамма. Обсерватория должна выстроить полную карту Вселенной в рентгеновском диапазоне определенных энергий. Наша доля — рентгеновский телескоп ART-XC. Его сделали в Институте космических исследований РАН и ВНИИ экспериментальной физики. В этой нашей доле есть доля американская: зеркала для телескопа разрабатывали в Космическом центре Маршалла НАСА. Наш телескоп работает в жестком рентгеновском диапазоне. Немецкая часть — телескоп eROSITA, он работает в мягком рентгеновском диапазоне. Слово «Гамма» в названии обсерватории — так скажем, дань памяти. Изначально хотели на аппарате разместить и детектор гамма-всплесков, но потом передумали — а ART-XC и так какие-то всплески фиксирует.
Считается, что лучше рентгеновской обсерватории, чем «Спектр-РГ», не будет еще лет десять. Почему, а также что уже ей удалось за 2 года обнаружить, расскажет старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Кирилл Масленников. Эта лекция — одно из событий Всероссийского фестиваля Nauka 0+. Подробности — на страничке Лектория РАН во «ВКонтакте». Начало в 19.00.
Александра Шеромова