Штрафы, аресты и обязательные работы. В Петербурге продолжаются суды над участниками протестных акций

После второй акции протеста против спецоперации на Украине в суды поступили 262 материала. Решения были приняты по 251 из них. Об этом 26 февраля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Протестующим, в основном, назначаются штрафы в сумме от 10 до 15 тысяч рублей и аресты до 20 суток. Несколько человек будут направлены на обязательные работы на срок до 40 часов.

Напомним, что вечером 26 февраля в Петербурге прошла третья акция протеста против операции на Украине. Закончилась она зачисткой полиции площади у Гостиного двора. По предварительной информации, были задержаны около 100 человек.