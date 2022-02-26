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Боевые действия на Украине

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Штрафы, аресты и обязательные работы. В Петербурге продолжаются суды над участниками протестных акций

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После второй акции протеста против спецоперации на Украине в суды поступили 262 материала. Решения были приняты по 251 из них. Об этом 26 февраля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Протестующим, в основном, назначаются штрафы в сумме от 10 до 15 тысяч рублей и аресты до 20 суток. Несколько человек будут направлены на обязательные работы на срок до 40 часов.

Напомним, что вечером 26 февраля в Петербурге прошла третья акция протеста против операции на Украине. Закончилась она зачисткой полиции площади у Гостиного двора. По предварительной информации, были задержаны около 100 человек.

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Комментарии (37)

Malyshev73
Нам по ..все равно придем
VOROBEJ
Клубок противоречий разрешается дракой или войной.Хохлы убогие и война не с ними, а с Западом, у которого кончаются ресурсы и власть.Это первый шаг, не поймут след- Германия.А штаты отвернутся в испуге.Путин стратег.А боты с Фонтанки дальше своего *** не видят.
piterez
100 млр. рублей тратится каждый день на войну с Украиной, этого было бы достаточно поднять минимальные пенсии в два раза! Но Путину война важнее, поэтому пенсионеры лучше поголодают...
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