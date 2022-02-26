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В Петербурге акция против спецоперации на Украине закончилась зачисткой площади у Гостиного двора

В Петербурге завершилась третья по счету несогласованная акция протеста против военной операции России на Украине.

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Акция у Гостиного двора завершилась после того, как полиция расчистила площадь от участников митинга, передает 26 февраля корреспондент «Фонтанки».

Спустя почти три часа после начала акции сотрудники полиции начали теснить участников протеста в подземный переход через Невский проспект. Проход вдоль Гостиного двора и вход в метро временно ограничили.

Константин Селин / «Фонтанка.ру».

В акции приняло участие около 400 человек, люди скандировали «Нет войне!», правоохранители выхватывали из толпы и отводили в автозак отдельных участников. Один из автобусов с задержанными до сих пор не отъехал от площади.

На этот раз задержание проходило под аккомпанемент гимна России в исполнении Олега Газманова. Лозунги участников глушили также патриотическими песнями, которые доносились из автомобиля полиции. По данным «ОВД-инфо»*, в Петербурге задержали не менее 107 человек, в Москве — минимум 198.

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* «ОВД-инфо» внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, 29.09.2021.

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Комментарии (7)

VKuser147300488
всех задержанных суток на 15 в Донбасс пожить отправить...чтобы знали...
YUZ
Обеспечили этот феодальный мордор - те кто не ходил на выборы, начиная с 2003 года.
Hmyr’
Не любит наша власть слышать о себе правду…
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