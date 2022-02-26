В Петербурге акция против спецоперации на Украине закончилась зачисткой площади у Гостиного двора

Акция у Гостиного двора завершилась после того, как полиция расчистила площадь от участников митинга, передает 26 февраля корреспондент «Фонтанки».
Спустя почти три часа после начала акции сотрудники полиции начали теснить участников протеста в подземный переход через Невский проспект. Проход вдоль Гостиного двора и вход в метро временно ограничили.
Константин Селин / «Фонтанка.ру».
В акции приняло участие около 400 человек, люди скандировали «Нет войне!», правоохранители выхватывали из толпы и отводили в автозак отдельных участников. Один из автобусов с задержанными до сих пор не отъехал от площади.
На этот раз задержание проходило под аккомпанемент гимна России в исполнении Олега Газманова. Лозунги участников глушили также патриотическими песнями, которые доносились из автомобиля полиции. По данным «ОВД-инфо»*, в Петербурге задержали не менее 107 человек, в Москве — минимум 198.
* «ОВД-инфо» внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, 29.09.2021.