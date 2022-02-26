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Укржелдорога заявила об уничтожении железнодорожных узлов с Россией

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Украинские железные дороги заявили о том, что все железнодорожные переходы с Россией уничтожены. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Железнодорожные переходы между странами, которые ранее обеспечивали перевозку тысяч грузов и приносили в экономики обеих стран миллионы долларов, разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с Россией», – заявили в Укржелдороге.

В заявлении также говорится о том, что Укржелдорога планирует переориентировать грузоперевозки в Европу. Также предполагается развитие «Шелкового пути» в обход России и перевозок со странами Азии, в частности, Китаем.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (26)

260569221
Да как бы вообще по барабану.
Путин молодец!!!!
274436775
Несколько лет назад один состав по шелковому пути кажется дошел до пункта назначения за месяц. И всё на этом.
VKuser147300488
украинцы хоть географию элементарную знают?))) жертвы ЭГЕ)))
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