Укржелдорога заявила об уничтожении железнодорожных узлов с Россией

Украинские железные дороги заявили о том, что все железнодорожные переходы с Россией уничтожены. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте компании.



«Железнодорожные переходы между странами, которые ранее обеспечивали перевозку тысяч грузов и приносили в экономики обеих стран миллионы долларов, разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с Россией», – заявили в Укржелдороге.

В заявлении также говорится о том, что Укржелдорога планирует переориентировать грузоперевозки в Европу. Также предполагается развитие «Шелкового пути» в обход России и перевозок со странами Азии, в частности, Китаем.