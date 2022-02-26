Зеленский: Лидеры Турции и Азербайджана предлагают организовать переговоры с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своём телеграм-канале 26 февраля заявил о том, что президенты Турции и Азербайджана предложили организовать переговоры Украины с Россией. Кроме того, по словам Зеленского, он получил заверения в полной поддержке со стороны премьер-министра Индии.
«Это возможно. Мы это только приветствуем», — прокомментировал Зеленский инициативу глав Турции и Азербайджана.
Президент Украины добавил, что состоялись переговоры с лидерами «стран-друзей» Украины. В частности, с Италией, Индией, которая поддержала Киев, а также с Турцией и Азербайджаном.
По словам украинского лидера, с главами Швейцарии, Греции, Нидерландов обсуждалась возможность отключения России от системы SWIFT. «Миллиарды убытков от этого — это цена российского вторжения», — констатировал Зеленский.