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Зеленский: Лидеры Турции и Азербайджана предлагают организовать переговоры с Москвой

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Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своём телеграм-канале 26 февраля заявил о том, что президенты Турции и Азербайджана предложили организовать переговоры Украины с Россией. Кроме того, по словам Зеленского, он получил заверения в полной поддержке со стороны премьер-министра Индии.

«Это возможно. Мы это только приветствуем», — прокомментировал Зеленский инициативу глав Турции и Азербайджана.

Президент Украины добавил, что состоялись переговоры с лидерами «стран-друзей» Украины. В частности, с Италией, Индией, которая поддержала Киев, а также с Турцией и Азербайджаном.

По словам украинского лидера, с главами Швейцарии, Греции, Нидерландов обсуждалась возможность отключения России от системы SWIFT. «Миллиарды убытков от этого — это цена российского вторжения», — констатировал Зеленский.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (15)

274436775
Кто пойдет на переговоры с пианистом?
22ilves
Войну нужно останавливать. О сохранении лица России речи уже не идет. Речь о сохранении жизни людей и их имущества в Украине, и о сохранении какой - никакой экономики России.
274437423
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, по.могите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
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