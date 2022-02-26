Депутат Госдумы: В Крым прибыла первая группа украинских беженцев, без мужчин

Крым принял первую группу беженцев, прибывших с Украины, рассказал РИА Новости 26 февраля депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, это только дети и женщины, после прохождения всех процедур их разместят в комфортных условиях.



«В Крым прибыло 20 беженцев с Украины. Они пришли со стороны села Чонгар Херсонской области. Сами беженцы с Мелитополя. Это женщины и дети. Мужчин среди них нет», — сказал Шеремет.



Два пункта временного размещения развернули в северной части Крыма, на границе с Украиной. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что регион готов принять более 6 тысяч человек.

