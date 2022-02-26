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Депутат Госдумы: В Крым прибыла первая группа украинских беженцев, без мужчин

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Крым принял первую группу беженцев, прибывших с Украины, рассказал РИА Новости 26 февраля депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, это только дети и женщины, после прохождения всех процедур их разместят в комфортных условиях.

«В Крым прибыло 20 беженцев с Украины. Они пришли со стороны села Чонгар Херсонской области. Сами беженцы с Мелитополя. Это женщины и дети. Мужчин среди них нет», — сказал Шеремет.

Два пункта временного размещения развернули в северной части Крыма, на границе с Украиной. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что регион готов принять более 6 тысяч человек.

Кроме того, Аксенов сегодня сообщил об уничтожении дамбы, которая была построена врагами и перекрывала Северо-Крымский канал. «Работа по возвращению днепровской воды в Крым продолжается», — написал глава Крыма в своём телеграм-канале.

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Комментарии (8)

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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
261847251
А мужчины - воюют?
Или дома от мародёров стерегут?
265076323
Среди теток есть тоже бандеро-оборотни. Их проверять надо.
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