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Сервисы такси предупредили о возможном отключении Apple и Google Pay

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Приложения такси «Яндекс», Uber Russia и «Ситимобил» предупредили пользователей о возможном отключении системы оплаты Apple и Google Pay. Уведомления появились в приложениях 26 февраля.

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«Apple Pay и Google Pay могут не сработать, если столкнётесь с этим, просто смените способ оплаты на карту или наличные», — говорится в сообщении «Ситимобил».

В телеграмм-канале пресс-службы компании говорится, что сервис добавит в приложение сервиса новые способы оплаты.

Ранее сообщалось, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под блокирующие санкции. В их числе — Группа ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и банк «Открытие». Также под санкции США попал Сбер.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (8)

Alex000
И это ещё санкции окончательно в силу не вступили (26 марта и 12 апреля точки X, так-то).
Kot Piter
В Ашане гуглпэй не работает.
kоt-obormot
Уже..
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