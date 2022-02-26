Сервисы такси предупредили о возможном отключении Apple и Google Pay

Приложения такси «Яндекс», Uber Russia и «Ситимобил» предупредили пользователей о возможном отключении системы оплаты Apple и Google Pay. Уведомления появились в приложениях 26 февраля.

«Apple Pay и Google Pay могут не сработать, если столкнётесь с этим, просто смените способ оплаты на карту или наличные», — говорится в сообщении «Ситимобил».



В телеграмм-канале пресс-службы компании говорится, что сервис добавит в приложение сервиса новые способы оплаты.



Ранее сообщалось, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под блокирующие санкции. В их числе — Группа ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и банк «Открытие». Также под санкции США попал Сбер.

