Из-за возможной блокировки Facebook «Яндекс» советует создать «Яндекс ID»

Компания «Яндекс» рекомендует пользователям, которые входят в «Яндекс ID» через аккаунт в Facebook, создать для входа в аккаунт отдельный логин и пароль, а также привязать номер телефона. Это нужно на случай блокировки социальной сети.



Как сообщает 26 февраля ТАСС, в пресс-службе компании напоминают: эта мера позволит заходить в аккаунт при помощи разных способов авторизации. А значит, надежный доступ к «Яндекс ID» будет сохранен.

Напомним, что трафик Facebook Роскомнадзор начал замедлять 25 февраля. Руководство компании отказалось выполнять требования властей РФ о снятии ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информагентства РИА Новости, интернет-порталов «Лента.ру» и «Газета.ру».