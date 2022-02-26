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Из-за возможной блокировки Facebook «Яндекс» советует создать «Яндекс ID»

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Компания «Яндекс» рекомендует пользователям, которые входят в «Яндекс ID» через аккаунт в Facebook, создать для входа в аккаунт отдельный логин и пароль, а также привязать номер телефона. Это нужно на случай блокировки социальной сети.

Как сообщает 26 февраля ТАСС, в пресс-службе компании напоминают: эта мера позволит заходить в аккаунт при помощи разных способов авторизации. А значит, надежный доступ к «Яндекс ID» будет сохранен.

Напомним, что трафик Facebook Роскомнадзор начал замедлять 25 февраля. Руководство компании отказалось выполнять требования властей РФ о снятии ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информагентства РИА Новости, интернет-порталов «Лента.ру» и «Газета.ру».

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Комментарии (10)

zimirev
Маразм крепчал
NAFTALIN 2000-2036
правильно, привязать телефон, чтобы не шлялись кто попало и где нипопадя, а товарищу майору сразу было понятно кто вошел, куда вошел, зачем вошел, что делал, когда вышел и с кем лег спать
Эд Хэммет
Всё точно так, как предсказывалось. С началом войны пошло мощное наступление властей на интернет. Это же альтернативный источник информации. Сейчас информационные потоки должны быть полностью подконтрольны.
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