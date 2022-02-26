Российские пользователи сообщают о сбоях в работе Facebook, Instagram и Twitter

Пользователи массово сообщают о сбоях в работе Facebook, Instagram и Twitter. Жалобы приходят из разных российских городов 26 февраля.



По данным сервиса Downdetector, сбои в работе соцсетей наблюдаются в Москве и Петербурге и других крупных городах в западных областях страны.

«Из всех функций доступны только лайки, не могу ни ретвитнуть, ни написать новый твит (твиты не отправляются, ретвит сначала показывается, а потом счетчик ретвитов возвращается к прежней цифре)», — пожаловался один из пользователей.