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Российские пользователи сообщают о сбоях в работе Facebook, Instagram и Twitter

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Пользователи массово сообщают о сбоях в работе Facebook, Instagram и Twitter. Жалобы приходят из разных российских городов 26 февраля.

По данным сервиса Downdetector, сбои в работе соцсетей наблюдаются в Москве и Петербурге и других крупных городах в западных областях страны.

«Из всех функций доступны только лайки, не могу ни ретвитнуть, ни написать новый твит (твиты не отправляются, ретвит сначала показывается, а потом счетчик ретвитов возвращается к прежней цифре)», — пожаловался один из пользователей.

Накануне Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook. Руководство компании отказалось выполнять требования властей РФ о снятии ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информагентства РИА Новости, интернет-порталов «Лента.ру» и «Газета.ру».

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Комментарии (8)

Leo.S
Жалкие потуги роспотребпозора?
Alex000
У меня всё удивительным образом работает, но если что - перейду на VPN'ы.
m59
Надо чтобы они на территории Украины не открывались
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