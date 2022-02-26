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«Кричать от боли все будут на одном языке». Российские медики написали открытое письмо Путину

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Российские врачи и медицинские работники опубликовали открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с требованием немедленно прекратить все операции с применением смертельного оружия. Полный текст 26 февраля опубликован в Google.Документах.

«Мы, российские врачи, медсестры, медбратья и фельдшеры, выступаем решительно против военных действий, совершаемых российскими вооруженными силами на территории Украины. Мы не ищем виновных и никого не судим. Наше призвание — сохранять человеческую жизнь. Поэтому трудно вообразить профессию более гуманную, чем профессия врача. И сейчас, в это тяжелое для обеих стран время, мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к решению всех политических вопросов исключительно мирным путем», — говорится в заявлении.

Подписанты подчеркивают: «Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке».

«На атакованных территориях находятся наши родные, друзья, пациенты и коллеги. Среди них нет ни одного человека, кому творящееся кровопролитие шло бы на пользу. Мы не можем оставаться в стороне от боли и страданий, которые с каждой минутой приумножаются... Какими бы благими целями ни оправдывалось применение смертельного оружия, оно остается смертельным. Смертельным и вызывающим боль и страдания. Поэтому, следуя своим клятвам и сохраняя гуманное и равноправное отношение ко всем жизням, мы требуем немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия», — добавили медики.

В настоящее время под письмом подписались 1 286 врачей, медбратьев и медсестер, фельдшеров и студентов медицинских вузов.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (33)

rootwing
Поздно ! ...
Надо было думать 15 лет назад ...
ТЯО " тактическое ядерное оружие" на взводе.
Чао !!! 2021 .
chip1
В настоящее время Россия находится в состоянии войны, пока только с Украиной, но не факт, что завтра не появятся еще некие силы! Это я к чему, к тому, что в военное время, всякие призывы и акции легко могут быть восприняты властью как саботаж, провокация, предательство и жестко караться, поэтому хорошо думайте прежде чем что либо публично заявлять!
260618801
Пусть безумная идея
Вы не рубайте сгоряча
Вызывайте нас скорее
Через гада главврача!
С уваженьем... Дата. Подпись
Отвечайте нам, а то
Если вы не отзовётесь
Мы напишем... в "Спортлото"!
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