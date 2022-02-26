«Кричать от боли все будут на одном языке». Российские медики написали открытое письмо Путину

Российские врачи и медицинские работники опубликовали открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с требованием немедленно прекратить все операции с применением смертельного оружия. Полный текст 26 февраля опубликован в Google.Документах.
«Мы, российские врачи, медсестры, медбратья и фельдшеры, выступаем решительно против военных действий, совершаемых российскими вооруженными силами на территории Украины. Мы не ищем виновных и никого не судим. Наше призвание — сохранять человеческую жизнь. Поэтому трудно вообразить профессию более гуманную, чем профессия врача. И сейчас, в это тяжелое для обеих стран время, мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к решению всех политических вопросов исключительно мирным путем», — говорится в заявлении.
Подписанты подчеркивают: «Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке».
«На атакованных территориях находятся наши родные, друзья, пациенты и коллеги. Среди них нет ни одного человека, кому творящееся кровопролитие шло бы на пользу. Мы не можем оставаться в стороне от боли и страданий, которые с каждой минутой приумножаются... Какими бы благими целями ни оправдывалось применение смертельного оружия, оно остается смертельным. Смертельным и вызывающим боль и страдания. Поэтому, следуя своим клятвам и сохраняя гуманное и равноправное отношение ко всем жизням, мы требуем немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия», — добавили медики.
В настоящее время под письмом подписались 1 286 врачей, медбратьев и медсестер, фельдшеров и студентов медицинских вузов.