«Кричать от боли все будут на одном языке». Российские медики написали открытое письмо Путину

Российские врачи и медицинские работники опубликовали открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с требованием немедленно прекратить все операции с применением смертельного оружия. Полный текст 26 февраля опубликован в Google.Документах.



«Мы, российские врачи, медсестры, медбратья и фельдшеры, выступаем решительно против военных действий, совершаемых российскими вооруженными силами на территории Украины. Мы не ищем виновных и никого не судим. Наше призвание — сохранять человеческую жизнь. Поэтому трудно вообразить профессию более гуманную, чем профессия врача. И сейчас, в это тяжелое для обеих стран время, мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к решению всех политических вопросов исключительно мирным путем», — говорится в заявлении.