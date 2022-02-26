Захарова процитировала «Напрасный труд» Тютчева в качестве иллюстрации происходящего

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала стихотворение поэта и дипломата Федора Тютчева «Напрасный труд», отметив, что оно «актуально, как никогда». Публикацию представитель МИД сделала 26 февраля на своей странице в Facebook.



«Актуально, как никогда. Снова и снова повторяет нам этот урок история. Зачем вы рассказываете нам о прошлом, ведь надо смотреть в будущее! — слышу я. Конечно. Только без знания прошлого движение вперёд превращается в ходьбу по кругу», — написала Захарова.

