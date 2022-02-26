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Захарова процитировала «Напрасный труд» Тютчева в качестве иллюстрации происходящего

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала стихотворение поэта и дипломата Федора Тютчева «Напрасный труд», отметив, что оно «актуально, как никогда». Публикацию представитель МИД сделала 26 февраля на своей странице в Facebook.

«Актуально, как никогда. Снова и снова повторяет нам этот урок история. Зачем вы рассказываете нам о прошлом, ведь надо смотреть в будущее! — слышу я. Конечно. Только без знания прошлого движение вперёд превращается в ходьбу по кругу», — написала Захарова.

И привела строки произведения:

«Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —

Чем либеральней, тем они пошлее,

Цивилизация — для них фетИш,

Но недоступна им её идея.

Как перед ней ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (19)

Artem_9
«Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить». (Ф.М.Достоевский)
Opioman
Я так понимаю крепостное право не за горами?
Ser_N0771
да-да... стихотворение написано в 1867 году - 6 лет назад г-ну Тютчеву изменили социальный статус ущемив в вековых правах с помещика-рабовладельца на помещика- землевладельца... должен же быть кто-то виноват... не царь-батюшка же и не становление капитализма в России, как объективная реальность социального развития общества... на них бесполезно роптать...
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