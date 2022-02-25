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Смольный достроит инновационный центр в ОЭЗ за 600 млн рублей

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АО «Особая экономическая зона Санкт-Петербург» потратит на постройку инновационного центра 592,6 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

Победителю конкурса, объявленного 25 февраля, предстоит к августу 2022 года завершить строительство инновационного центра на площадке «Новоорловская», включая трехэтажный административно-бытовой корпус, одноэтажный производственный корпус, автомобильную стоянку, площадку ТБО, место для отстоя грузового автотранспорта, площадку для отдыха работающих, пожарные резервуары и внутриплощадочные инженерные сети.

Территория расположения участка работ является таможенной зоной, на нее распространяются правила по ввозу-вывозу оборудования, материалов, людских ресурсов, техники через границу РФ.

В прошлом году Смольный заключил контракт на создание Инновационного центра в «Новоорловской» на 931 млн рублей. Первым и одновременно якорным арендатором объекта станет «Газпромнефть — Промышленные инновации» (дочерняя структура ПАО «Газпром нефть»).

© Фонтанка.Ру

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