Смольный достроит инновационный центр в ОЭЗ за 600 млн рублей

АО «Особая экономическая зона Санкт-Петербург» потратит на постройку инновационного центра 592,6 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.
Победителю конкурса, объявленного 25 февраля, предстоит к августу 2022 года завершить строительство инновационного центра на площадке «Новоорловская», включая трехэтажный административно-бытовой корпус, одноэтажный производственный корпус, автомобильную стоянку, площадку ТБО, место для отстоя грузового автотранспорта, площадку для отдыха работающих, пожарные резервуары и внутриплощадочные инженерные сети.
Территория расположения участка работ является таможенной зоной, на нее распространяются правила по ввозу-вывозу оборудования, материалов, людских ресурсов, техники через границу РФ.
В прошлом году Смольный заключил контракт на создание Инновационного центра в «Новоорловской» на 931 млн рублей. Первым и одновременно якорным арендатором объекта станет «Газпромнефть — Промышленные инновации» (дочерняя структура ПАО «Газпром нефть»).