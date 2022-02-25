ЦБ увеличит выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов

Банк России сообщил об увеличении выдачи наличных банкам для пополнения банкоматов. Информация об этом появилась на официальном сайте ЦБ вечером 25 февраля.



«В последние дни спрос на наличные вырос. Банк России непрерывно предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы в течение рабочей недели. Для удовлетворения возросшего спроса Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам, и пополнение банкоматов продолжится в эти выходные», — говорится в сообщении регулятора.



В Центробанке заверили, что объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен. «Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций», — подчеркнули в ЦБ.

