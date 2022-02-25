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ЦБ увеличит выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов

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Банк России сообщил об увеличении выдачи наличных банкам для пополнения банкоматов. Информация об этом появилась на официальном сайте ЦБ вечером 25 февраля.

«В последние дни спрос на наличные вырос. Банк России непрерывно предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы в течение рабочей недели. Для удовлетворения возросшего спроса Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам, и пополнение банкоматов продолжится в эти выходные», — говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке заверили, что объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен. «Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций», — подчеркнули в ЦБ.

«Фонтанка» также писала о намерении Сбербанка отменить в отделениях выходные, чтобы выдавать наличные.

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Комментарии (8)

263898651
Сегодня из семи банкоматов Сбера, только один выдал последние 5 тыс..
V78
Интересно, поможет ли)) А вообще там наверху понимали, что в итоге будет с экономикой, банковской системой и др.? Людям не выгодно снимать наличку с депозитов, банкам тоже. А что делать? Это лучше, чем остаться вообще без денег
274434216
ЦБ не знал куда девать столько наличности. Многие пользуются картами. Теперь попёрло.
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