Сбербанк намерен отменить в отделениях выходные, чтобы выдавать наличные, а ЦБ обещает срочно пополнить их запасы в банкоматах

Сбербанк объявил о том, что в субботу и воскресенье, 26 и 27 февраля, его отделения будут работать в режиме буднего дня. Кроме того, ВТБ объявил, что расширит список отделений в Петербурге, которые будут работать на выходных: «Это позволит в полной мере удовлетворить потребности клиентов в банковских услугах, в том числе в обслуживании сбережений в валюте и валютно-обменных операциях».
Такое решение было принято на фоне массового обращения россиян за наличными в банкоматы и офисы. В Петербурге почти по всему городу в пятницу, 25 февраля, деньги было не снять — у Сбербанка почти нигде, у остальных банков приходилось побегать по городу.
На ситуацию уже обратил внимание регулятор рынка, Центробанк, и пообещал выдать банкам столько наличности, сколько потребуется.
«В последние дни спрос на наличные вырос. Банк России непрерывно предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы в течение рабочей недели. Для удовлетворения возросшего спроса Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам, и пополнение банкоматов продолжится в эти выходные, — говорится в заявлении ведомства 25 февраля. — Объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен. Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций».
Кроме того, Центробанк проводит беспрецедентные меры по наращиванию ликвидности финансовой системы страны. Сразу после объявления о введении санкций против отечественных банков 24 февраля, ЦБ РФ объявил о проведении аукциона репо «тонкой настройки» на 2 трлн рублей. На следующий день, в пятницу, регулятор пообещал раздать банкам дополнительно 3 триллиона и еще столько же — в понедельник, 28 февраля.
Для сравнения: в разгар кризиса в марте 2020 года, когда на российском рынке наблюдалось сильное падение, а рубль падал сильно, ЦБ раздавал банкам 500 миллиардов. Спустя пару дней он вышел с аналогичным предложением, но финансовая система использовала лишь 1