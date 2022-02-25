Сбербанк намерен отменить в отделениях выходные, чтобы выдавать наличные, а ЦБ обещает срочно пополнить их запасы в банкоматах

Сбербанк объявил о том, что в субботу и воскресенье, 26 и 27 февраля, его отделения будут работать в режиме буднего дня. Кроме того, ВТБ объявил, что расширит список отделений в Петербурге, которые будут работать на выходных: «Это позволит в полной мере удовлетворить потребности клиентов в банковских услугах, в том числе в обслуживании сбережений в валюте и валютно-обменных операциях».

Такое решение было принято на фоне массового обращения россиян за наличными в банкоматы и офисы. В Петербурге почти по всему городу в пятницу, 25 февраля, деньги было не снять — у Сбербанка почти нигде, у остальных банков приходилось побегать по городу.

