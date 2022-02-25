Нет войне? Лиза Пескова сперва опубликовала антивоенный хештег, а затем удалила

Семьи российских чиновников вряд ли рады военным действиям на Украине, но мало кто из них решается заявить об этом открыто в своих соцсетях. Тем не менее, такие находятся.
Накануне экс-супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова выразила свое мнение в Instagram. Екатерина Солоницкая написала, что «ни один сантиметр присоединенной земли не стоит жизни одного человека». Не забыла Солоницкая и защитить бывшего мужа от нападок, напомнив общественности, что Дмитрий Песков лишь транслирует решения.
25 февраля Лиза Пескова запостила в том же Instagram сторис с хештегом #нетвойне на черном фоне. Впрочем, очень быстро эта публикация исчезла.
В соцсетях антивоенными фотографиями, цитатами и мнениями поделились супруга бывшего министра «Открытого правительства» Дмитрия Абызова, зять Сергея Шойгу Сергей Столяров, сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова, дочь Романа Абрамовича и другие.
Депутаты Госдумы, проголосовавшие за признание Россией ДНР и ЛНР, попали под санкции Канады, Австралии, США. Свой пакет ужесточений готовят страны ЕС.