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Депутаты и банки. Санкции против России распространяются по миру

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Депутаты Государственной думы, которые голосовали за независимость ЛНР и ДНР, попали под санкции Канады и Австралии.

ВЭБ, Промсвязьбанк и банк «Россия» попали под японские санкции, стало известно 25 февраля. Дополнительные ограничения ввела Австралия — в списке все депутаты, которые голосовали за независимость самопровозглашенных республик. Также австралийцы ввели санкции «в отношении граждан России, чей экономический вес имеет стратегическое значение для страны».

Канада также вписала в свой список депутатов, а также Германа Грефа, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина и детей братьев Ротенбергов. Еще в нем 27 финансовых институтов и пять компаний. К примеру, Сбер, ВТБ, РЖД, «Газпром» и «Транснефть».

ЕС готовит следующий санкционный пакет. В нем могут быть как отключение России от SWIFT, так и личные санкции в отношении Владимира Путина.

МИД Тайваня сообщил, что присоединится к санкциям, но пока список не обнародован.

Ранее свой санкционный список опубликовали в США. На фоне заявления американского Минфина акции российских банков полетели вниз.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине — в планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня — здесь.

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