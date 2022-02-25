Депутаты и банки. Санкции против России распространяются по миру

Депутаты Государственной думы, которые голосовали за независимость ЛНР и ДНР, попали под санкции Канады и Австралии.

ВЭБ, Промсвязьбанк и банк «Россия» попали под японские санкции, стало известно 25 февраля. Дополнительные ограничения ввела Австралия — в списке все депутаты, которые голосовали за независимость самопровозглашенных республик. Также австралийцы ввели санкции «в отношении граждан России, чей экономический вес имеет стратегическое значение для страны».

Канада также вписала в свой список депутатов, а также Германа Грефа, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина и детей братьев Ротенбергов. Еще в нем 27 финансовых институтов и пять компаний. К примеру, Сбер, ВТБ, РЖД, «Газпром» и «Транснефть».