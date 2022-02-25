Обойдемся без развлечений. Первый канал не покажет КВН, «Поле чудес», «Кто хочет стать миллионером?»

Первый канал сократил показ развлекательных программ из-за «текущей ситуации». В число сокращенных попали не только шоу «Вечерний Ургант», но и КВН, «Точь-в-точь», «Сегодня вечером», «Две звезды. Отцы и дети». Об этом сообщила пресс-служба Первого канала 25 февраля после того, как СМИ обратили внимание на то, что уже неделю не видят по вечерам Ивана Урганта и его шоу.
Выяснилось, что сетка вещания переверстана в связи с происходящими событиями. Пресс-служба сообщает, что Первый канал считает необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности. Поэтому 25 февраля программа «Время покажет» будет длиться до 19:30 вместо «Человека и закона», затем выйдет «Большая игра» вместо «Поля чудес». Вместо программы «Вечерний Ургант» телезрителям покажут «Голос. Дети», а после — вторую часть «Большой игры».
В выходные не будет и развлекательных еженедельных программ «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь», «Сегодня вечером», «Две звезды. Отцы и дети». «Их заменят передачи, посвященные актуальной повестке», — сообщают в пресс-службе и предупреждают, что возможны и другие изменения.
«Фонтанка» писала, что шоу «Вечерний Ургант» уже третий день подряд не выходит на Первом канале. Ранее ведущий передачи Иван Ургант сделал в своем Instagram публикацию, связанную с событиями на Украине. Он написал: «Страх и боль. Нет войне!» — и проиллюстрировал свою запись черным квадратом. Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова, объяснила, что в прошедшие дни шоу не планировалось из-за праздничных дней. «Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями», — цитировало Крымову издание «Подъем».