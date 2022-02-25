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«Нам не оставили шансов». На жителей Петербурга с больших экранов теперь смотрит Путин

Изображение Владимира Путина с цитатами из его высказываний увидел фотограф «Фонтанки» 25 февраля. Президент теперь смотрит на своих граждан с рекламного экрана на северо-западе Петербурга.

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По крайней мере один билборд был замечен на пересечении улиц Савушкина и Планерной. На нем приведены слова гаранта: «Нам не оставили шансов поступить иначе». В ротации рекламного блока появляется и другое высказывание: «Настоящая сила — в справедливости и правде, которая на нашей стороне. Верю в поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к отечеству».

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Судя по логотипу, билборд принадлежит московскому рекламному агентству North Star Media.

Сергей Михайлеченко / «Фонтанка.ру»

25 февраля Владимир Путин в своем обращении заявил, что в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (35)

A_Petrov
"Нам" - это кого он имеет в виду, сидя в бункере)?? Паранойя зашкаливает)))
22.22
Вызывает рвотный рефлекс
264870441
Большой Брат
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