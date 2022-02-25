«Нам не оставили шансов». На жителей Петербурга с больших экранов теперь смотрит Путин

По крайней мере один билборд был замечен на пересечении улиц Савушкина и Планерной. На нем приведены слова гаранта: «Нам не оставили шансов поступить иначе». В ротации рекламного блока появляется и другое высказывание: «Настоящая сила — в справедливости и правде, которая на нашей стороне. Верю в поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к отечеству».
Судя по логотипу, билборд принадлежит московскому рекламному агентству North Star Media.
Сергей Михайлеченко / «Фонтанка.ру»
25 февраля Владимир Путин в своем обращении заявил, что в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов».