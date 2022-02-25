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Смольный выбирает дизайн для развития программы раздельного сбора мусора

Комитет по природопользованию Петербурга объявил открытый конкурс на лучшую дизайн-концепцию по формированию системы раздельного накопления отходов. Участники должны предложить свое видение мусоровозов, специальной одежды, контейнеров, информационных мероприятий.

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О конкурсе пресс-служба комитета сообщает 25 февраля. Победителя определит организационный комитет, заявки принимают до 25 марта, итоги объявят до 15 апреля. Лучший вариант возьмут как основу для разработки официального брендбука. Подробнее о процедуре и о требованиях к участникам можно прочитать в группе комитета «ВКонтакте».

Напомним, раздельный сбор мусора является частью концепции по обращению с отходами, которую должен будет реализовывать региональный оператор Петербурга НЭО. В то же время в экспертном сообществе уже возник спор о том, как именно организовывать процесс и на какое количество фракций целесообразно делить весь поток отходов. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

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Ум - сюда, честь - туда, совесть в третий контейнер.
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