Кремль: Путин готов отправить делегацию для переговоров с Украиной

«В этом контексте в ответ на предложение [президента Украины Владимира] Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию», — цитирует 25 февраля заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».
Представитель Кремля заметил, что в российскую делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента.
Он напомнил, что Киев заявил о готовности обсуждать нейтральный статус республики, а целью российской операции являются «демилитаризация и денацификация Украины».
Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь, заверил, что в Минске будут созданы «все условия» для переговоров.
Президент Владимир Зеленский сегодня, 25 февраля, предложил Путину сесть за стол переговоров.