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Кремль: Путин готов отправить делегацию для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь российского президента заявил о готовности направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной

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«В этом контексте в ответ на предложение [президента Украины Владимира] Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию», — цитирует 25 февраля заявление Дмитрия Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля заметил, что в российскую делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента.

Он напомнил, что Киев заявил о готовности обсуждать нейтральный статус республики, а целью российской операции являются «демилитаризация и денацификация Украины».

Белорусский лидер Александр Лукашенко, в свою очередь, заверил, что в Минске будут созданы «все условия» для переговоров.

Президент Владимир Зеленский сегодня, 25 февраля, предложил Путину сесть за стол переговоров.

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Комментарии (65)

SpiderDuck
Не вышло блицкрига - хохлы аэропорт Киева отбили. Вот бункерный и завертелся, как уж на сковородке.
Set78
Не в коем случае. Все переговоры только после победного
267086865
Какая делегация? Сам не хочет встретиться? Или что...религия не позволяет?
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