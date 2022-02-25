В Петербурге арестовали агрессивного пациента, взбунтовавшегося против врача

Днем 22 февраля Сергей Кузнецов вызвал врача, но к моменту его прибытия был, по версии следствия, пьян и повел себя неожиданно. В парадной дома на проспекте Солидарности Кузнецов толкнул женщину-медика, отчего она ударилась головой о дверной проем, бранился и хватал ее за плечи. Пострадавшая отделалась ушибами на лице .

На следующий день Кузнецова задержали, тогда же предъявили обвинение в хулиганстве с применением насилия, но он ничего не признал. Кузнецов и защитник просили учесть возраст фигуранта, отсутствие судимостей и наличие заболеваний — хотели запрета определенных действий или подписки о невыезде.



Невский райсуд отправил Кузнецова под домашний арест до 22 апреля. Ему запрещено пользоваться интернетом, а также средствами связи — звонить можно только соцслужбам, близким родственникам, сотрудникам правоохранительных органов, в суд и защитникам, причем о каждом звонке нужно уведомлять контролирующий орган. Кроме того, ему нельзя общаться с сотрудниками поликлиники, с которой он связывался, и с другими людьми, которые могут знать что-то о совершенном преступлении. Зато гулять можно — по часу каждый день, в пределах своего муниципального округа.

