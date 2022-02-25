В ДНР заявляют о взятии трёх посёлков и о пожаре на нефтебазе из-за обстрела

По его словам, украинские военные оставили свои позиции в районе посёлка Заможное в ДНР. «Военнослужащие 1-го батальона 36-й бригады морской пехоты, желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе н. п. Заможное, бросив вооружение и боеприпасы», — заявил Басурин.

«На Мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль н. п. Николаевка, Новогнатовка и Богдановка, а также прилегающие к ним районы и дороги», — цитирует «Интерфакс» Басурина.

Также он отметил, что военным силам ДНР в плане продвижения осталось еще далеко до административных границ области.



«Операция наступательная идет по плану, в основном это все происходит на Мариупольском направлении, до границ еще далеко, сопротивление оказывают, и, кроме сопротивления, еще должны понимать, что семь лет строилась линия обороны — очень много минных полей, поэтому прохождение вперед затрудняется в этом плане», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1».



Он добавил, что жители ДНР ждут наступления мира. «Украинские военные — они сдаются, кто-то с белым флагом, сложив оружие, на данный момент — больше 40 человек по нашей территории», — сказал представитель Народной милиции ДНР.



РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК сообщает, что украинские войска выпустили 12 снарядов запрещенным калибром 122 миллиметра по Донецку.



По данным штаба территориальной обороны ДНР, в Донецке при обстреле со стороны ВСУ около полудня загорелась нефтебаза на Нефтяной улице. По информации представительства ДНР в СЦКК, на нефтебазе произошел взрыв, при обстреле был поврежден трубопровод. Сотрудники МЧС локализовали возгорание.