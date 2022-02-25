Карты попавших под санкции банков нельзя будет использовать через ApplePay и GooglePay

«Но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», — сообщил регулятор.
В остальном карты, выпущенные попавшими под санкции банками, работают и будут работать на всей территории России без ограничений, подчеркивает ЦБ. Средства клиентов на привязанных к ним счетах полностью сохранены и доступны. Однако расплатиться картами этих банков за границей и оплачивать онлайн-покупки в магазинах, зарегистрированных в поддерживающих санкции странах, не получится.
Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ ЕС и США ввели санкции против крупнейших российских банков.