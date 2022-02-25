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Карты попавших под санкции банков нельзя будет использовать через ApplePay и GooglePay

Картами, выпущенными банками, попавшими под санкции западных государств, нельзя будет расплачиваться через сервисы ApplePay и GooglePay. Такие разъяснения 25 февраля дал Центробанк.

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«Но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», — сообщил регулятор.

В остальном карты, выпущенные попавшими под санкции банками, работают и будут работать на всей территории России без ограничений, подчеркивает ЦБ. Средства клиентов на привязанных к ним счетах полностью сохранены и доступны. Однако расплатиться картами этих банков за границей и оплачивать онлайн-покупки в магазинах, зарегистрированных в поддерживающих санкции странах, не получится.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ответ ЕС и США ввели санкции против крупнейших российских банков.

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Комментарии (3)

orlovandrei1986
так это и прекрасно, будут рубли в смартфон запихивать =)

вставьте деньги в купюроприёмник... =)))))
Bad robot
Сегодня карта втб в google pay ещё работала.
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