Песков: Граждане могут иметь разные точки зрения на спецоперацию на Украине

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что россияне могут иметь разные позиции по поводу происходящего на Украине.



«Президент слышит мнения всех и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям», — цитирует 25 февраля ТАСС заявление Дмитрия Пескова.



По его словам, россияне при этом не должны выражать свою точку зрения путем незаконных акций протеста. Он подчеркнул, что задача властей — четкое разъяснение своих действий.



Представитель Кремля также выразил надежду на нормализацию отношений с мировым сообществом по мере «понимания вынужденности проведения операции» РФ на Украине. В качестве «движения в сторону позитива» пресс-секретарь Владимира Путина назвал заявления о готовности украинской стороны к переговорам о нейтральном статусе.

