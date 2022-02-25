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Боевые действия на Украине

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Песков: Граждане могут иметь разные точки зрения на спецоперацию на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ заявил, что россияне могут иметь разные позиции по поводу происходящего на Украине.

«Президент слышит мнения всех и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям», — цитирует 25 февраля ТАСС заявление Дмитрия Пескова.

По его словам, россияне при этом не должны выражать свою точку зрения путем незаконных акций протеста. Он подчеркнул, что задача властей — четкое разъяснение своих действий.

Представитель Кремля также выразил надежду на нормализацию отношений с мировым сообществом по мере «понимания вынужденности проведения операции» РФ на Украине. В качестве «движения в сторону позитива» пресс-секретарь Владимира Путина назвал заявления о готовности украинской стороны к переговорам о нейтральном статусе.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (8)

Nothing
А чо ето вдруг усы с часами выдали!?
orlovandrei1986
моя точка зрения - сдать их всех под Международный Трибунал в Гаагу

ну не кончится это всё на Украине, уже Мид Франции делает прогнозы про Молдову и Грузию....
Olegro
Привожу пример разрешаемых РАЗНЫХ точек зрения: "хорошо", "отлично", "просто здорово"
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