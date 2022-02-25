«Украина будет денацифицирована». Лавров заявил, что РФ не позволит неонацистам править на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит неонацистам править на Украине. «Украина будет денацифицирована», — подчеркнул руководитель главного внешнеполитического ведомства РФ в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с первым замглавы МИД ДНР Сергеем Пересадой и руководителем МИД ЛНР Владиславом Дейнего в Москве 25 февраля.



Также Лавров заявил, что «Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины». «Мы не видим возможности признавать демократическим нынешнее правительство Украины», — отметил глава МИД РФ.

