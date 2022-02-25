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«Украина будет денацифицирована». Лавров заявил, что РФ не позволит неонацистам править на Украине

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит неонацистам править на Украине. «Украина будет денацифицирована», — подчеркнул руководитель главного внешнеполитического ведомства РФ в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с первым замглавы МИД ДНР Сергеем Пересадой и руководителем МИД ЛНР Владиславом Дейнего в Москве 25 февраля.

Также Лавров заявил, что «Зеленский врет, когда заявляет о готовности обсуждать нейтральный статус Украины». «Мы не видим возможности признавать демократическим нынешнее правительство Украины», — отметил глава МИД РФ.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к диалогу с другими странами и надеется вернуться к международному праву и международным обязательствам.

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Комментарии (14)

Petr_SPb
Кто им теперь поверит? Они и войска собирали исключительно для учений, и в Крыму в 2014 "вежливые люди" случайно купили одинаковую одежду в военторге, и БТР у них случайно заблудился, заехав на 20 км вглубь Украины.
Пора вам в отставку, господа завравшиеся!
Инкогнито2021
слышали мы Серега про белофинов
Mikle776
ну вот захватили Украину (так как не оккупируем), а далее что? Ну поставили своего править. Но ведь выборы будут все равно... и украинцы не такие робкие как русские (что показывают майданы). Сейчас они живут и санкций у них нет! А будут! после прихода российского протеже. Им это точно не понравится...
А о том, что у них было свободное владение оружием, сейчас просто раздавали, а сколько его на местах боев найдется! Это не пластиковые стаканчики! И как со всем этим будет Кремль справляться?
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