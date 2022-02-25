РФС признал политическим решение о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал итоги экстренного заседания исполкома УЕФА. На нем приняли решение о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж и о запрете на проведение матчей на территории Российской Федерации на неопределенный срок.



«Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики», и, таким образом, не может поддержать это решение. РФС также не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков», — заявил Дюков.

