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РФС признал политическим решение о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал итоги экстренного заседания исполкома УЕФА. На нем приняли решение о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж и о запрете на проведение матчей на территории Российской Федерации на неопределенный срок.

«Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики», и, таким образом, не может поддержать это решение. РФС также не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков», — заявил Дюков.

Президент РФС также добавил, что российская сторона всегда готова предоставить все необходимые гарантии для проведения на территории России международных футбольных матчей — с высоким уровнем организации и безопасности.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями, подробности читайте на «Фонтанке». Против военных действий на Украине высказались многие звезды российского спорта и эстрады. В их числе фигуристка Евгения Медведева, футболист Фёдор Смолов, а также музыкант Валерий Меладзе и многие другие.

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Комментарии (8)

Grotesk
только выход из уефа и создание футбольной лиги одкб позволит российскому футболу избежать политически ангажированных решений эти непрофессионалов...
Michael9870
А Басманный суд Масквы объявил росийскую команду чемпионом вселенной на территории России.
266410437
Хмм....А разве это кто-то скрывает.
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