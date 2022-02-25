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Польская погранслужба: 29 тысяч украинцев въехали в Польшу после начала военной операции

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29 тысяч граждан Украины покинули территорию страны через границу с Польшей за сутки с начала военной спецоперации России, сообщает 25 февраля польская Пограничная служба.

«За сутки с 24 февраля на границе с Украиной [было оформлено] 38,2 тыс. путешественников, в том числе по направлению въезда в Польшу 29 тысяч», — сказано в сообщении службы в Twitter.

При этом из Польшу на Украину въехали 9 200 человек, добавили польские пограничники.

О росте потока с Украины главный комендант пограничной стражи Польши Томаш Прага заявил ещё днём в четверг, через несколько часов после начала военных действий РФ.

«Мы наблюдаем рост лиц, которые хотят перейти границу в автодорожных и пеших пунктах пропуска», — цитировало РИА Новости Прагу.

Растёт и число приезжих с украинской территории в Россию. Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил утром в пятницу, что «через границу уже перешло более 120 тысяч человек».

По данным на вечер 23 февраля, число пересекших российскую границу с 18 февраля превышало 100 тысяч человек.

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