Польская погранслужба: 29 тысяч украинцев въехали в Польшу после начала военной операции

29 тысяч граждан Украины покинули территорию страны через границу с Польшей за сутки с начала военной спецоперации России, сообщает 25 февраля польская Пограничная служба.
«За сутки с 24 февраля на границе с Украиной [было оформлено] 38,2 тыс. путешественников, в том числе по направлению въезда в Польшу 29 тысяч», — сказано в сообщении службы в Twitter.
Minionej doby tj.24.02 na odcinku granicy z Ukrainą🇺🇦 #funkcjonariuszeSG odprawili 38,2 tys. podróżnych, w tym na kierunku wjazdowym do Polski🇵🇱 29 tys. a na wyjazdowym - 9,2 tys. #SGPomagamy pic.twitter.com/U9gegmAmWO— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 25, 2022
При этом из Польшу на Украину въехали 9 200 человек, добавили польские пограничники.
О росте потока с Украины главный комендант пограничной стражи Польши Томаш Прага заявил ещё днём в четверг, через несколько часов после начала военных действий РФ.
«Мы наблюдаем рост лиц, которые хотят перейти границу в автодорожных и пеших пунктах пропуска», — цитировало РИА Новости Прагу.
Растёт и число приезжих с украинской территории в Россию. Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил утром в пятницу, что «через границу уже перешло более 120 тысяч человек».
По данным на вечер 23 февраля, число пересекших российскую границу с 18 февраля превышало 100 тысяч человек.