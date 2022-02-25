Польская погранслужба: 29 тысяч украинцев въехали в Польшу после начала военной операции

29 тысяч граждан Украины покинули территорию страны через границу с Польшей за сутки с начала военной спецоперации России, сообщает 25 февраля польская Пограничная служба.



«За сутки с 24 февраля на границе с Украиной [было оформлено] 38,2 тыс. путешественников, в том числе по направлению въезда в Польшу 29 тысяч», — сказано в сообщении службы в Twitter.

