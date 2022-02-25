Больница святого Георгия прощается с ковидом. После дезинфекции там начнут оказывать плановую помощь

Для неинфекционных больных его откроют в первую неделю марта. Как отметил главврач клиники Валерий Стрижелецкий, планируется возобновить приём в травматологии, кардиологии, ревматологии, эндокринологии и сосудистой хирургии. Это основные направления работы больницы.

Первой из крупных многопрофильных стационаров к обычному режиму работы возвращается больница святого Георгия. Накануне основной корпус перестал принимать пациентов с коронавирусом, сейчас там проводят дезинфекцию.

«На стационарном лечении сегодня находится около 7 тысяч больных. За минувшую неделю по сравнению с предыдущей количество госпитализированных больных уменьшилось почти на 29 % », — говорится в сообщении.



Такой же показатель у свободного коечного фонда — 29 % . Это позволило за последнюю неделю вернуть к плановому приёму роддом № 16 и детскую больницу имени святой Ольги. С оглядкой на эпидемическую ситуацию сворачивать работу с ковидом будут и другие стационары.



В ежедневной статистике, которую публикует оперштаб по борьбе с коронавирусом, Петербург остаётся лидером по суточной заболеваемости COVID-19.

