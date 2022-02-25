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Больница святого Георгия прощается с ковидом. После дезинфекции там начнут оказывать плановую помощь

Эпидситуация в Петербурге оставляет желать лучшего, но позволяет сократить число медучреждений, ориентированных на работу с коронавирусом. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Смольного.

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Первой из крупных многопрофильных стационаров к обычному режиму работы возвращается больница святого Георгия. Накануне основной корпус перестал принимать пациентов с коронавирусом, сейчас там проводят дезинфекцию.

Для неинфекционных больных его откроют в первую неделю марта. Как отметил главврач клиники Валерий Стрижелецкий, планируется возобновить приём в травматологии, кардиологии, ревматологии, эндокринологии и сосудистой хирургии. Это основные направления работы больницы.

Губернатор Александр Беглов назвал эпидситуацию непростой, но подчеркнул, что заболеваемость снижается.

«На стационарном лечении сегодня находится около 7 тысяч больных. За минувшую неделю по сравнению с предыдущей количество госпитализированных больных уменьшилось почти на 29 %», — говорится в сообщении.

Такой же показатель у свободного коечного фонда — 29 %. Это позволило за последнюю неделю вернуть к плановому приёму роддом № 16 и детскую больницу имени святой Ольги. С оглядкой на эпидемическую ситуацию сворачивать работу с ковидом будут и другие стационары.

В ежедневной статистике, которую публикует оперштаб по борьбе с коронавирусом, Петербург остаётся лидером по суточной заболеваемости COVID-19.

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