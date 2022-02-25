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Петербург остается лидером по суточной заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 123 460 случаев коронавируса, отчитывается 25 февраля оперативный штаб. Для сравнения, накануне сообщалось о 132 998 случаях.

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Петербург остается лидером по суточной заболеваемости. За день в городе насчитали 7 572 новых заболевших. Вчера этот показатель был 8 742. Суточная заболеваемость снижается в городе с 23 февраля.

В летальную статистику страны за день попали 787 смертей, из которых 75 в Петербурге. За всё время эпидемии вирус забрал 349 365 жизней.

Общее число выявленных в РФ случаев COVID-19 выросло до 16 052 028.

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Комментарии (8)

teodor
какой нафик ковид???
Leo.S
Да, ковид тихо исчез, Гинцбург оплакивает жижеварительный бизнес.
vader
А что ж никто больше не обсуждает "скорую отмену кодов"?
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