Петербург остается лидером по суточной заболеваемости COVID-19

Петербург остается лидером по суточной заболеваемости. За день в городе насчитали 7 572 новых заболевших. Вчера этот показатель был 8 742 . Суточная заболеваемость снижается в городе с 23 февраля.



В летальную статистику страны за день попали 787 смертей, из которых 75 в Петербурге. За всё время эпидемии вирус забрал 349 365 жизней.

