Смольный уже знает, куда деть деньги, выделенные на финал Лиги чемпионов

«Мне очень жаль, что коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций приняли такое решение. Сегодня Петербург — один из знаковых центров проведения крупных международных мероприятий, у нас есть все необходимые ресурсы и инфраструктура. И это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано. Хотя неоднократно заявлялось, что спорт вне политики и должен объединять, а не разобщать. Также хочу сказать, что те средства, которые мы планировали потратить на подготовку и проведение финального матча Лиги чемпионов, будут направлены на развитие детских спортивных школ», — написал Пиотровский.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский прокомментировал решение УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов в Париж . Пиотровский опубликовал заявление 25 февраля в своем телеграм-канале.

Ранее УЕФА также решил, что российские и украинские клубы и сборные обязаны проводить домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.



24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями, подробности читайте на «Фонтанке». Против военных действий на Украине высказались многие звезды российского спорта и эстрады. В их числе фигуристка Евгения Медведева, футболист Фёдор Смолов, а также музыкант Валерий Меладзе и многие другие.

