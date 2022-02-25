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Смольный уже знает, куда деть деньги, выделенные на финал Лиги чемпионов

Администрация Петербурга решила направить средства, запланированные на проведение финала Лиги чемпионов, на развитие детских спортивных школ.

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Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский прокомментировал решение УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов в Париж. Пиотровский опубликовал заявление 25 февраля в своем телеграм-канале.

«Мне очень жаль, что коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций приняли такое решение. Сегодня Петербург — один из знаковых центров проведения крупных международных мероприятий, у нас есть все необходимые ресурсы и инфраструктура. И это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано. Хотя неоднократно заявлялось, что спорт вне политики и должен объединять, а не разобщать. Также хочу сказать, что те средства, которые мы планировали потратить на подготовку и проведение финального матча Лиги чемпионов, будут направлены на развитие детских спортивных школ», — написал Пиотровский.

Ранее УЕФА также решил, что российские и украинские клубы и сборные обязаны проводить домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями, подробности читайте на «Фонтанке». Против военных действий на Украине высказались многие звезды российского спорта и эстрады. В их числе фигуристка Евгения Медведева, футболист Фёдор Смолов, а также музыкант Валерий Меладзе и многие другие.

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Комментарии (13)

Игoрь
".. на развитие спортивных школ", которые будут построены исключительно в парках
KGB has yo
в сирию, да
Abzac
Как это - спорт вне политики? Ведь страны предоставляют СВОИ сборные команды. Государство оплачивает это всё. Бред какой-то.
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