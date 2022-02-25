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Петербуржец получил условный срок за интернет-призывы к насилию против кочевого народа

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Калининский райсуд Петербурга вынес приговор мужчине, которого признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Он получил условный срок, сообщает 25 февраля объединенная пресс-служба городских судов.

Летом Владислав Коваленко опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пост, в котором, как установила судебная психолого-лингвистическая экспертиза, содержались призывы к насилию в отношении представителей кочевого народа.

Мужчине грозило до пяти лет лишения свободы, но он отделался 1,5 года условно с таким же испытательным сроком.

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Комментарии (6)

chip1
Кочевой народ это который? Коряки и чукчи которые оленей пасут?
Cashmare
кочевой народ - это вахтовики штоле?
Zloi_prohozhiy
Фонтанка боится слова 'цыгане'? )) Утю-тюю
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