Петербуржец получил условный срок за интернет-призывы к насилию против кочевого народа

Калининский райсуд Петербурга вынес приговор мужчине, которого признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Он получил условный срок, сообщает 25 февраля объединенная пресс-служба городских судов.



Летом Владислав Коваленко опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пост, в котором, как установила судебная психолого-лингвистическая экспертиза, содержались призывы к насилию в отношении представителей кочевого народа.



Мужчине грозило до пяти лет лишения свободы, но он отделался 1,5 года условно с таким же испытательным сроком.

